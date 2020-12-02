ООС: боевики открывали огонь из грантомета и осуществили дистанционное минирование украинских позиций

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля этого года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 2 декабря, на участках ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета.

Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет.

Также сообщается, что должным образом выполняют задачи в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминировано более 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

"Наши защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 1 декабря боевики два раза нарушили режим прекращения огня.