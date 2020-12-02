Производство касательно Сытника: в комитете Рады хотят заслушать представителей ОГП

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Комитет по вопросам антикоррупционной политики решил пригласить представителей Офиса Генеральной Прокуратуры, которые планируют заслушать о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Об этом в Telegram-канале написал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, передает УНН.

"Пригласить на следующее заседание представителей Офиса Генеральной прокуратуры относительно заслушивания информации о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника", - говорится в решении комитета, которое обнародовал Бужанский.

Отмечается, что ранее Бужанский с коллегами обратился в комитет по вопросу "возможности дальнейшего выполнения Сытником обязанностей директора НАБУ в связи с расследованием в отношении него ряда уголовных производств".

Напомним, в декабре прошлого года Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.