До середины декабря Украина может занять еще 1 млрд долларов - Шмыгаль

КИЕВ. 2 декабря. УНН. До 15 декабря Украина может выйти на рынок внешних заимствований и при некоторых условиях уровень заимствований может составить 1 миллиард долларов США. Об этом журналу "Корреспондент" рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

"Если мы узнаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег - ред.) - это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем - около 1 млрд долларов", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что Государственный бюджет Украины в январе-ноябре этого года сведен с дефицитом в 117,2 млрд грн, при этом дефицит общего фонда госбюджета за этот период достиг 130,7 млрд грн.

Добавим, что фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составляли 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период. Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 года составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана).

Платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2020 года составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию - 117,3 млрд грн (94,6% плана).