Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,56 0,0621  EUR: 34,22 0,0701 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
LIVE: Бюджет-21, КСУ, локдаун. "Слуги народа" о ходе заседания фракции
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7260

Кулеба заявил, что ряд стран НАТО поддерживает членство Украины в Альянсе

Кулеба заявил, что ряд стран НАТО поддерживает членство Украины в Альянсе

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Ряд министров стран-членов НАТО в своих выступлениях во время заседания Североатлантического совета заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в Альянсе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО при участии Украины и Грузии, посвященном проблемам безопасности в регионе Черного моря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба подчеркнул, что проведение заседания САС НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств с участием Украины и Грузии является четким сигналом неизменной поддержки НАТО процесса реформ и евроатлантического курса обеих стран, отметили в МИД.

"Я подробно проинформировал членов о милитаризации Россией как государством-оккупантом временно оккупированного Крыма. С конкретными цифрами, свидетельствами о ее негативном влиянии на безопасность черноморского региона. Кроме того, признаки нуклеаризации полуострова представляют собой серьезную угрозу режиму ядерного нераспространения", - заявил глава МИД Украины по итогам встречи.

Министр проинформировал участников встречи о стремлении Украины стать членом Альянса: "Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в том числе более учений НАТО в Украине. Я отметил, что Украина в дальнейшем движется к членству в Альянсе и ожидает предоставления Плана действий по членству".

Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые министры иностранных дел государств-членов НАТО в своих выступлениях говорили об инициативе Украины "Крымская Платформа". Участники встречи также приветствовали получения Украиной статуса Партнера с расширенными возможностями НАТО.

"Ряд министров в своих выступлениях также заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в НАТО", - отметил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба пригласил государства-члены Альянса принять активное участие в реализации "Крымской платформы", которая призвана объединить под своим "зонтиком" рассмотрение всех аспектов вопроса временно оккупированного Крыма, в частности безопасность в широком регионе Черного моря. Он также проинформировал о продолжающихся нарушениях РФ норм международного гуманитарного права в Крыму, в частности принудительном призове граждан Украины в ряды вооруженных сил РФ.

"Существенное ухудшение ситуации в регионе Черного моря угрожает не только непосредственно причерноморским странам, но и государствам Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому я приветствую готовность НАТО к большему включению в безопасность региона Черного моря и усилению взаимодействия с Украиной и Грузией", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что продолжение участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО и проведение в Одессе запланированных на май 2021 года совместных командно-штабных учений Украина-НАТО "Нерушимая устойчивость" будет способствовать углублению взаимодействия Украины с Альянсом в реагировании на кризисные ситуации и противодействия гибридным угрозам.

Как сообщал УНН, Украина ожидает увидеть в новой стратегии НАТО на 10 лет перспективу получения Плана действий по членству в организации.

Источник: УНН
Теги: МИД, НАТО, Украина, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.