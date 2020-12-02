Верховный Суд 16 декабря продолжит рассмотрение иска Царевич о возобновлении ее в должности судьи

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховный Суд объявил перерыв до 16 декабря в рассмотрении жалобы Оксаны Царевич по ее освобождению от должности Печерского судьи в 2016 году за нарушение присяги. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат потерпевших "Автомайдановцев" Роман Маселко, передает УНН.

"Заседание продолжалось почти 2 часа. Очевидно для Царевич особые условия, потому что мне в апелляции всегда дают максимум 5 мин. Коллегия требует от ВСП объяснять каждый эпизод (их 9) и ставит под сомнение, что Царевич было известно о том, что судит участников акций протестов (на самом деле знала, я сам ей это говорил). В заседании сделали перерыв до 16 декабря на 11:00", - написал Маселко.

Адвокат отметил, что в коллегии судья Юрченко, которая уже незаконно восстанавливала уволенных судей Майдана, а также лишала Бандеру звания Героя.

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Напомним, прокуратура Киева подала апелляцию на оправдательный приговор бывшей судье Печерского райсуда Оксане Царевич по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана".

Как сообщал УНН, в январе 2016 года прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кицюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов "Автомайдана". Они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц.

4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кицюка.

Добавим, член ОО "Общественный люстрационный комитет" Карл Волох заявлял, что одиозная судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич очень квалифицированная, но беспринципная.