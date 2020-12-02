Бюро экономической безопасности должно заменить собой ряд подразделений СБУ - Гетманцев

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Во время заседания фракции "Слуги народа" обсуждали каким образом ликвидировать экономические подразделения Службы безопасности Украины и как те задачи, которые сейчас выполняются, перейдут в Бюро экономической безопасности беспрепятственно для безопасности государства. Об этом сообщил журналистам народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает корреспондент УНН.

"Решение никакие не принимались сегодня на заседании фракции, мы обсуждали вопросы, которые являются насущными сегодня ... обсуждали содержание некоторых законопроектов. Сейчас коллеги остались обсуждать содержание бюджета с министром финансов, с премьер-министром ... также докладывал о законе о Службе безопасности Украины ...", - сказал Гетманцев.

Он напомнил, что суть создания Бюро экономической безопасности заключается в том, что это орган, который должен заменить собой экономические подразделения Службы безопасности, Министерства внутренних дел и ликвидировать налоговую милицию.

"Есть определенные вопросы в формах, и каким образом мы должны с вами ликвидировать подразделения Службы безопасности Украины, каким образом те задачи, которые сейчас выполняются перейдут в Бюро экономической безопасности беспрепятственно для безопасности государства и это то, что мы, собственно говоря сейчас обсуждали и консультации продолжатся, наверное, завтра и послезавтра", - рассказал Гетманцев.

Напомним, доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмирин заявил, что законопроект "О Бюро финансовых расследований" не решает основную проблему: дублирование функций расследования экономических преступлений для других правоохранительных органов, кроме того вместо обещанного независимого органа фискальной службы, новое бюро будет зависеть от правительства и министра финансов.