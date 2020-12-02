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Министр иностранных дел Турции в декабре посетит Киев

Министр иностранных дел Турции в декабре посетит Киев

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В декабре Украину с визитом посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на сообщение МИД.

Отметим, что Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках рабочего визита в Турецкую Республику 2 декабря.

Как сообщили в МИД, Кулеба возобновил приглашение Мевлюту Чавушоглу посетить Украину с визитом в декабре этого года. Стороны договорились проработать проведение в рамках этого визита первых консультаций по политике и безопасности министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции по формуле 2 + 2 ("Квадрига").

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"Я рад сообщить, что именно мой турецкий друг и коллега Мевлют Чавушоглу станет почетным гостем конференции украинских послов, которая пройдет в онлайн-режиме в конце этого года", - добавил он.

Глава МИД Украины выразил благодарность турецкой стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о ситуации в регионе и дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

Как сообщал УНН, ранее Кулеба заявил, что Турция будет надежным партнером Украины в международном координационном механизме "Крымская платформа".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, визит, Турция
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