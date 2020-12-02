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Сногсшибательных изменений уже не будет: Гетманцев призвал смириться с Бюджетом-2021

Сногсшибательных изменений уже не будет: Гетманцев призвал смириться с Бюджетом-2021

КИЕВ. 2 декабря. УНН. У нас у всех очень много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы, к сожалению, вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовом мире, а не жить определенными иллюзиями. Об этом сообщил журналистам народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает корреспондент УНН.

"Бюджет на следующий год - это бюджет реальный, это бюджет приземленный, бюджет, который соответствует кризисному состоянию в Украине и в мире ... К сожалению, у нас у всех очень много вопросов к проекту бюджета, но это то, с чем мы, к сожалению, вынуждены смириться, если мы хотим жить в реальном финансовом мире, а не жить определенными иллюзиями, которые затем ударят нас невыполнением доходной части бюджета и недовыполнением расходной части бюджета", - рассказал Гетманцев.

Он считает, что консультации по проекту бюджета еще продлят, однако сногсшибательных изменений не будет.

Как сообщалось, Шмыгаль опроверг мифы о Бюджете-2021 и назвал основные цифры.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021.

27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.

Так, 1 декабря, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.

Отметим, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в проекте госбюджета на 2021 год общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП - 295,6 млрд грн.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Бюджет-2021
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