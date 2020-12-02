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В "Слуге народа" хотят избежать "бюджетной ночи"

В "Слуге народа" хотят избежать "бюджетной ночи"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что сделают все возможное, чтобы бюджетной ночи не было. Об этом он сообщил журналистам сегодня, передает корреспондент УНН.

"Ждать бюджетной ночи? Я бы не ждал и мы сделаем все возможное, чтобы бюджетной ночи не было. Мы хотим достичь по крайней мере этого в этом бюджетном процессе, так как все сроки, которые были установлены бюджетным кодексом мы уже просрочили ... Не будет бюджетной ночи", - рассказал Гетманцев.

Как сообщалось, Шмыгаль опроверг мифы о Бюджете-2021 и назвал основные цифры.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.

27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.

Так, 1 декабря, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.

Отметим, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в проекте госбюджета на 2021 общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП - 295,6 млрд грн.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Бюджет-2021
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