В "Слуге народа" хотят избежать "бюджетной ночи"
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что сделают все возможное, чтобы бюджетной ночи не было. Об этом он сообщил журналистам сегодня, передает корреспондент УНН.
"Ждать бюджетной ночи? Я бы не ждал и мы сделаем все возможное, чтобы бюджетной ночи не было. Мы хотим достичь по крайней мере этого в этом бюджетном процессе, так как все сроки, которые были установлены бюджетным кодексом мы уже просрочили ... Не будет бюджетной ночи", - рассказал Гетманцев.
Как сообщалось, Шмыгаль опроверг мифы о Бюджете-2021 и назвал основные цифры.
Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.
27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.
Так, 1 декабря, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.
Отметим, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в проекте госбюджета на 2021 общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП - 295,6 млрд грн.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.