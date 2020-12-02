Заседание "Слуги народа": Шмыгаль ответил на заявления о недофинансировании медицины

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Во время заседания фракции “Слуга народа” премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал заявления министра здравоохранения Максима Степанова о недостаточном финансировании потребностей МОЗ “личной позицией”, добавив, что все поправки будут учтены. Об этом в своем Telegram-канале заявил народный депутат Украины Александр Качура, информирует УНН.

“Поставил вопрос премьер-министру по поводу публичной позиции члена его команды, главы Минздрава Степанова о недостаточном финансировании здравоохранения в следующем году. Шмыгаль ответил, что это личная позиция Степанова и необходимое финансирование, в том числе надбавки для медперсонала на 30% будут учтены”, — заявил Качура.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

Отметим, что Степанов воздержался при голосовании за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год. В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса. В сентябре МОЗ подало запрос на 296 млрд общего бюджета на здравоохранение.

Напомним, что сегодня прошло заседание фракции “Слуга народа”, на котором обсуждались несколько законопроектов — в том числе и законопроект о лжи в декларациях, а также вопросы проекта бюджета на следующий год.