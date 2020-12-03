На этой неделе ВР не будет рассматривать законопроекты о СБУ и Бюро экономической безопасности — Качура

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе не будет рассматривать законопроекты о реформе Службы безопасности Украины и создании Бюро экономической безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил народный депутат Украины Александр Качура, информирует УНН.

“В связи с претензиями многих коллег в законопроект о „реформе“ СБУ договорились не выносить его на этой неделе в зал. Решили продолжить дискуссию на следующей неделе. Законопроект „О создании Бюро экономической безопасности“ — аналогичная ситуация”, — говорится в сообщении нардепа.

Отметим, что по словам народного депутата Данила Гетманцева, во время заседания фракции “Слуги народа” обсуждали каким образом ликвидировать экономические подразделения Службы безопасности Украины и как те задачи, которые сейчас выполняются, перейдут к Бюро экономической безопасности беспрепятственно для безопасности государства.

Добавим, глава СБУ Иван Баканов заявил, что “такая политика безопасности „реформы“ не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся”.

Напомним, доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмирин заявил, что законопроект “О Бюро финансовых расследований” не решает основную проблему: дублирование функции расследования экономических преступлений для других правоохранительных органов, кроме того, вместо обещанного независимого органа фискальной службы, новое Бюро будет зависеть от правительства и министра финансов.