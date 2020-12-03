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Зеленский назначил Гусева гендиректором Укроборонпрома

Зеленский назначил Гусева гендиректором Укроборонпрома

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом говорится в президентском указе №532/2020 от 3 декабря, передает УНН.

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа.

Так, предыдущим указом - №529/2020 - Гусев уволен с должности председателя Херсонской ОГА.

Увольнение Гусева с этой должности накануне согласовал Кабмин.

Также еще одним указом - №531/2020 - Игорь Фоменко освобожден от исполнения обязанностей генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром".

Справка: Юрий Гусев работал в должности председателя Херсонской областной государственной администрации с 15 июля 2019 года. Раньше занимался бизнесом, с 2009 года работал в правительстве, в частности - в должности заместителя министра обороны (03.2015 - 01.2016). Во время своей работы на государственных должностях также возглавлял Департамент национальных и инвестиционных проектов в Госинвестпроекте (10.2011 - 09.2014).

Источник: УНН
Теги: указы, Укроборонпром, Президент, Владимир Зеленский
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