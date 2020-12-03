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В Объединении мусульман Польши извинились за календарь с мечетями в "российском Крыму"

В Объединении мусульман Польши извинились за календарь с мечетями в "российском Крыму"

Томаш Мишкевич

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В религиозном Объединении мусульман Польши назвали "редакционной ошибкой" подписи "Российская Федерация" в отношении крымских мечетей в опубликованном религиозном календаре на 2021 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее обращение муфтия Польши Томаша Мишкевича.

"Я выражаю глубокие соболезнования и прошу прощения у всех, кто чувствовал себя обиженным за это. Очевидно, произошла ошибка. Я не хочу обвинять себя или кого-нибудь здесь: это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Состоялась редакционная ошибка на этапе разработки, роковой автоматизм писателя и перенос названия "(Российская Федерация)", появившийся на других страницах календаря, за что еще раз прошу прощения", - говорится в обращении.

Отмечается, что в организации "не было цели создавать дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации".

"Мы все поддерживаем свободный Крым, который так важен для всех татар, в том числе для польско-татарской общины. Мне очень жаль, что произошел такой неприятный инцидент, тем более, что религиозный союз мусульман в Республике Польша был и остается аполитичным. Одна из наших основных целей - отстаивать право мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ", - сообщил муфтий.

Также он указал, что ошибка в календаре уже исправлена.

Как сообщает "Крым.Реалии", вместе с этим, как отметил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов, "на календаре так и не появилось обозначение того, что Крым территориально принадлежит Украине".

"Ни слова о принадлежности Крыма к Украине. Кроме того, надпись "Крым" была снята с календарной доски крымских мечетей, а нужно добавить "Украина" в скобки", - написал он в Facebook.

Как сообщалось ранее в УНН, Объединение мусульман в Польше выдало календарь с "российским Крымом".

Источник: УНН
Теги: Крым, Польша, оккупация
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