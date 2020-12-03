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Зеленский назначил временного руководителя Херсонской ОГА

Зеленский назначил временного руководителя Херсонской ОГА

Сергей Козырь

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации на заместителя председателя этой ОГА Сергея Козыря. Об этом говорится в президентском указе №530/2020 от 3 декабря, передает УНН.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации на Козыря Сергея Вячеславовича", - говорится в тексте документа.

Так, Президент уволил с должности председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева, которого назначил гендиректором Укроборонпрома.

Справка: Сергей Козырь работает в должности заместителя председателя Херсонской ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и экологии с 5 сентября 2019 года. Ранее работал в угледобывающих предприятиях, в том числе "ДТЭК Павлоградуголь".

Источник: УНН
Теги: ОГА, указы, Херсон и Херсонская область, Президент, Владимир Зеленский
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