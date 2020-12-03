Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,44 -0,1216  EUR: 34,32 0,1003 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Водный транспорт и парламентский контроль: Рада собралась на заседание
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13590

Зеленский распорядился разработать нацстратегию безбарьерного пространства в Украине

Зеленский распорядился разработать нацстратегию безбарьерного пространства в Украине

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский постановил разработать и утвердить Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине до 21 апреля 2021 года. Об этом говорится в президентском указе №533/2020 от 3 декабря, передает УНН.

"Кабинет Министров Украины с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, ученых, экспертов, с учетом лучшего отечественного и международного опыта разработать и утвердить до 12 апреля 2021 года Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине, направленное на распространение практик инклюзии, недискриминации, внедрения принципов доступности и универсального дизайна для обеспечения равных возможностей для всех общественных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, а также родителей малолетних детей и детей с инвалидностью", - говорится в тесте указа.

Отмечается, что стратегию подготовят с целью создания безбарьерного пространства в различных аспектах жизни человека, равных возможностей для всех общественных групп населения для самореализации, получения образования, трудоустройства, развития способностей и потенциала, обеспечения системного и комплексного подхода к реализации принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности, поддерживая инициативу общественности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды".

Источник: УНН
Теги: указы, стратегия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.