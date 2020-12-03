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Кабмин собирается провести массовое тестирование на COVID-19: с кого начнут

Кабмин собирается провести массовое тестирование на COVID-19: с кого начнут

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Кабинет министров Украины работает над проектом массового тестирования населения на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом в интервью изданию "Корреспондент" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"Кабмин также работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты - Киев и область, областные центры и крупные города с населением в более 100 тысяч человек", - отметил премьер-министр.

Напомним, что в Украине разработали тест-системы DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса, которые позволяют проверять на COVID-19 до одного миллиона человек на день.

По словам ученых-разработчиков "Диапроф-Мед", этот анализ доступен практически на любом уровне учреждений здравоохранения.

При этом, отечественные тест-системы обнаруживают COVID-19 на одном уровне со сложным дорогостоящим ПЦР-тестированием, но всего лишь за 2,5 часа. К тому же, украинские тесты, по меньшей мере, вдвое дешевле за любой ПЦР-тест.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль
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