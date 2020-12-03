Рада запретила местным депутатам и мэрам голосовать во время заседаний в случае конфликта интересов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 3034, что должно позволить однозначно установить противоправность действий местных депутатов и мэров в условиях конфликта интересов. Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

"Законопроект очень простой - сейчас депутаты местных советов могут заявить о конфликте интересов, и затем голосовать за вопросы. После вступления в действие этого законопроекта, депутаты местных советов после объявления о наличии конфликта интересов не будут иметь права голосовать", - объяснил народный депутат Дмитрий Гурин.

По мнению авторов документа, в нормах профильных законов прослеживается очевидная правовая коллизия. С одной стороны рыхлая формулировка ст. 591 Закона "О местном самоуправлении в Украине" позволяет участвовать в принятии решения [в условиях конфликта интересов] в случае самостоятельного публичного объявления об этом, а с другой - ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 35 Закона "О предупреждении коррупции" запрещает лицу участвовать в принятии решения после сообщения о конфликте интересов.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает изложить в новой редакции ч. 1 ст. 591 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" и определить, что урегулирование конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов осуществляется в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Напомним, накануне Рада поддержала законопроект об основаниях для отсутствия нардепа на заседаниях.