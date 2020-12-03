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ВР приняла законопроект о построении в Украине современной системы реабилитации

ВР приняла законопроект о построении в Украине современной системы реабилитации

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3668 о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности. Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона вводит функционирование современной системы "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation), то есть предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.

Документ определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности в сфере здравоохранения, где она была до сих пор полностью отсутствует в законодательном и нормативном поле.

Законопроектом также согласуется терминологический аппарат реабилитации в сфере здравоохранения терминологии, используемой Всемирная организация здравоохранения, европейскими и мировыми профессиональными органами специалистов основных реабилитационных профессий.

Кроме того, определяются принципы осуществления реабилитации граждан Украины, сформулированы в соответствии с документами Всемирной организации здравоохранения, европейских и мировых профессиональных органов специалистов реабилитационных специальностей.

Проектом акта предлагается введение нового вида хозяйственной деятельности "реабилитационная практика", которая требует отдельного лицензирования и основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий финансирование ухода, помощи, лекарств, санаторно-курортного и реабилитационного лечения за счет Фонда соцстраха.

Источник: УНН
Теги: реабилитация, ВРУ
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