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В Раде создали депутатское объединение "Крымская платформа"

В Раде создали депутатское объединение "Крымская платформа"

Мустафа Джемилев

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа". Об этом он сказал во время заседания парламента в четверг, передает корреспондент УНН.

"Согласно ст. 60 прим. к Закону Украины о Регламенте ВРУ сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", - сказал Разумков.

По его словам, сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Украины Рустем Умеров, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.

Напомним, в Министерстве иностранных дел нарабатывают идею создания экспертного офиса "Крымской платформы".

Источник: УНН
Теги: Крым, Мустафа Джемилев, ВРУ

В тексте упоминаются

Джемилев Мустафа
Джемилев Мустафа
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