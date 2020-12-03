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Украина планирует присоединиться к операции НАТО в Средиземном море и отправить военных в Ирак

Украина планирует присоединиться к операции НАТО в Средиземном море и отправить военных в Ирак

Андрей Таран

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В следующем году Военно-Морские Силы ВСУ планируют присоединиться к операции НАТО в Средиземном море, также планируется направить двух представителей ВСУ в Миссию НАТО в Ираке. Об этом министр обороны Украины Андрей Таран заявил во время брифинга для послов, военных атташе стран НАТО и представителей офиса НАТО в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По его словам, развивая практическое сотрудничество в рамках Программы расширенных возможностей НАТО (EOP), Украина стремится увеличить свой вклад в деятельность НАТО и достичь максимального уровня совместимости.

"Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это "улица с двусторонним движением": имеем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей", - отметил Таран.

По его словам, Украина является первой страной среди партнеров НАТО, что присоединились к Силам реагирования НАТО (NRF). С 2010 года подразделения ВСУ дежурят в Силах реагирования НАТО. Украина уже задекларировала оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 в NRF-2021.

Министр обороны добавил, что, даже в условиях российской агрессии, Украина есть и будет надежным партнером Альянса, который принимает участие в операциях под руководством НАТО в Косово и Афганистане.

"В следующем году Военно-Морские Силы Украины планируют присоединиться к операции "Морской охранникˮ в Средиземном море двумя патрульными катерами типа "Islandˮ, полученными от США в рамках пакета помощи на безопасность, а в 2023 году привлечь к участию в операции флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный". Совместно с Министерством иностранных дел Украины оборонное ведомство принимает меры для направления в 2021 году двух представителей ВС Украины в Миссию НАТО в Ираке", - говорится в сообщении.

Напомним, ряд министров стран-членов НАТО в своих выступлениях во время заседания Североатлантического совета заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в Альянсе.

Как сообщал УНН, Украина ожидает увидеть в новой стратегии НАТО на 10 лет перспективу получения Плана действий по членству в организации.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Минобороны, Украина, Ирак, Средиземное море
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