Депутаты ВР в ноябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В ноябре этого года 141 нардепам вообще выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в ноябре 2020 года 141 нардепу девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3 187 850 грн.

Отметим, что в ноябре наибольшую сумму компенсации за жилье получили члены депутатской фракции “Слуга народа” Владимир Гевко и Дмитрий Соломчук по 99 450 грн. Также 73000 грн получил член депутатской группы “Партия “За будущее” Ирина Констанкевич.

Напомним, в октябре этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил беспартийный нардеп Евгений Яковенко — 70550 грн и по 39 650 грн получил член депутатской фракции “Европейская Солидарность” Олег Синютка и члены фракции “Слуга народа” Орест Саламаха, Георгий Мазурашу, Артем Дмитрук Владимир Воронов, Федор Вениславский.