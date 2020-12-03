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В НСЗУ объяснили, есть ли надбавки за работу с COVID-19 для патологоанатомов

В НСЗУ объяснили, есть ли надбавки за работу с COVID-19 для патологоанатомов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальная служба здоровья Украины не заключает договора с патологоанатомическими бюро, поэтому их специалисты, работающие с телами умерших от COVID-19, могут получать доплаты в 300% из источников, которые НСЗУ не администрирует. Об этом во время брифинга сказала директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ Алена Горошко, передает корреспондент УНН.

"Патологоанатомические бюро финансируются по медицинской субвенции. НСЗУ не заключает договора с этими учреждениями. Соответственно, доплаты эти специалисты могут получать из источников, которые НСЗУ не администрирует. Согласно нормативно-правовым актам, регламентирующим реализацию программы медицинских гарантий, доплаты до 300% к зарплате могут получать те специалисты, которые вовлечены в лечение пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Это специальные медицинские команды в учреждениях, где госпитализируют пациентов с COVID-19 и имеют соответствующий договор с НСЗУ. Также это члены мобильных бригад, которые берут материалы для тестирования и работники экстренной медицинской помощи, привлеченные к оказанию помощи пациентам с коронавирусом, или подозрением на него", - сказала Алена Горошко.

Напомним, по словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине 300% заработной платы всем медикам, которые работают с больными COVID-19, выплачиваются ежемесячно в полном объеме.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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