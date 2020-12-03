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Нардеп возмутился непомерно дорогой закупкой российских гаек для украинских АЭС

Нардеп возмутился непомерно дорогой закупкой российских гаек для украинских АЭС

Анатолий Бурмич

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Убыточный Энергоатом переплачивает сотни миллионов долларов на закупке российских комплектующих через "прокладки". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат Украины Анатолий Бурмич, передает УНН.

"Сегодня цены, вы знаете, какие на электричество. 30-го числа Евросоюз сказал, что в Украине самые высокие цены. И они еще будут подниматься. Почему? Да потому что мы знаем, что такое Энергоатом.

Да, высокотехнологичная отрасль. Если они проектировались под ТВЭЛы, которые сделаны в России, туда нельзя ставить ТВЭЛы того же Westinghouse, которые мы сейчас ставим и проводим 10 лет эксперименты на грани Чернобыльской катастрофы", - сказал он.

Бурмич уверен, что украинские АЭС могут использовать отечественные запчасти, вместо того, чтобы покупать втридорога гайки из России.

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"Давайте у себя эти гайки наладим. Нам же постоянно нужно делать ремонты в тех же реакторах. Но нет, мы покупаем через 2-3 прокладки, например от немецкой компании, которая выиграла 50 тендеров, и покупает в России вот эти же гайки для Хмельницкой АЭС. Ну освоить гайки в Украине можно же!", - подчеркнул он.

Народный депутат привел пример только двух ситуаций, при которых Энергоатомом было переплачено более 200 млн евро.

"При вывозе из России цена 87 тыс. евро, ввозится в Украину через эту немецкую компанию 224 тыс. евро - в три раза! Так же трубы, всего за 5 лет Энергоатом переплатил за комплектующие более 200 млн долларов, это только примеры по двум компаниям. Вот где наши деньги, вот где наш бюджет", - резюмировал Бурмич.

Напомним, ущерб Энергоатома за неполный год достиг 5 млрд грн. Среди причин: увеличение расходов на админрасходы и "другие операционные расходы", которые Энергоатом объяснить не смог. По словам руководителя компании, они планируют поднимать стоимость электроэнергии для населения.

Источник: УНН
Теги: Украина, энергетика, Энергоатом, нардепы
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