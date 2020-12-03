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Верещук выступила за расширение нормандского формата

Верещук выступила за расширение нормандского формата

Ирина Верещук

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук выступила за расширение нормандского формата. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

По ее словам, РФ давит на Украину "по всем фронтам".

"Но нет на сегодня другого формата, чем нормандский, когда мы говорим о стратегии. Будет хорошо, если новая администрация господина Байдена присоединится к процессу и мы сможем сдвинуть с мертвой точки такой тяжелый для нас формат.

Потому что действительно, Россия является постоянным членом Совбеза ООН, Россия давит по всем фронтам. Не только в ОБСЕ, не только в ПАСЕ, шантажируя, манипулируя, применяя все возможные и не возможные гибридные методы информационной, экономической, политической и дипломатической войны. Мы действительно сегодня нуждаемся в расширении формата, переформатировании, но в любом случае мы нуждаемся в поддержке наших внешних партнеров - Франции и Германии", - сказала она.

Верещук призвала коллег по парламенту объединить усилия в борьбе против общего врага в лице РФ.

"Я буду всячески помогать Президенту Зеленскому, чтобы мы встречались в нормандском формате, объясняли, что делает Россия в Украине, в который раз напоминали, что мы являемся жертвой агрессии. Наши внутренние проблемы - это дело преходящее, и перед лицом общего врага мы должны объединиться и не устраивать политических игр", - резюмировала нардеп.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нормандский формат, нардепы, Слуга народа
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