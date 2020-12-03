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ВР поддержала увеличение предельного возраста для работы на госслужбе

ВР поддержала увеличение предельного возраста для работы на госслужбе

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" №4096 о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе. Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению эффективного функционирования государственных органов и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства стран ЕС", - сказал глава подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, комитет по результатам рассмотрения решил рекомендовать принять законопроект за основу.

Нардепы также поддержали сокращение наполовину сроков подачи предложений и поправок и подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста без обязательного проведения конкурса ежегодно.

В частности, часть четвертая статьи 83 Закона предлагается дополнить частью четвертой следующего содержания: "В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста".

По мнению авторов, актуальность данного вопроса обусловлена, прежде всего, защитой интересов общества и государства, ведь в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.

Кроме того, законопроектом предлагаются изменения в абзац второй части четвертой статьи 91 Закона Украины "О государственной службе" относительно соответствия Закона Украины "О государственной службе" в Конституцию Украины по вопросам осуществляет главой Верховной Рады Украины полномочий, как субъекта назначения относительно Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовке необходимых выводов к законопроектам, инициированных Президентом Владимиром Зеленским по поддержке бизнеса на карантине.

Источник: УНН
Теги: госслужба, ВРУ
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