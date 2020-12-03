Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,44 -0,1216  EUR: 34,32 0,1003 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11550

Шкарлет напомнил, как работают учебные заведения во время карантина

Шкарлет напомнил, как работают учебные заведения во время карантина

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сейчас детские сады и ученики начальных классов обучаются в обычном режиме, а ученики старших классов и студенты посещают классы и аудитории в количестве не более 20 человек. При этом все должны соблюдать противоэпидемические мероприятия. Об этом во время брифинга сообщил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент.

"На сегодняшний день по всей стране установлен "оранжевый" уровень опасности и "оранжевый" уровень карантина. Детские сады и 1-4 классы в общеобразовательных учреждениях работают в обычном режиме, но с соблюдением всех норм карантина. Единственной нормой, которую надо соблюдать есть то, что ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек. Кроме того, надо учитывать, если 50% коллективов и учащихся переходят на самоизоляцию, заведение такое в полном объеме переводится на самоизоляцию", - отметил он.

Напомним, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 14 496.

Также напомним, в Минздраве сообщили об увеличении недельных показателей госпитализаций и новых случаев COVID-19.

Как ранее сообщал УНН, в Киевской области 47 школ перешли на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.