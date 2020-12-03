Шкарлет напомнил, как работают учебные заведения во время карантина

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сейчас детские сады и ученики начальных классов обучаются в обычном режиме, а ученики старших классов и студенты посещают классы и аудитории в количестве не более 20 человек. При этом все должны соблюдать противоэпидемические мероприятия. Об этом во время брифинга сообщил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент.

"На сегодняшний день по всей стране установлен "оранжевый" уровень опасности и "оранжевый" уровень карантина. Детские сады и 1-4 классы в общеобразовательных учреждениях работают в обычном режиме, но с соблюдением всех норм карантина. Единственной нормой, которую надо соблюдать есть то, что ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек. Кроме того, надо учитывать, если 50% коллективов и учащихся переходят на самоизоляцию, заведение такое в полном объеме переводится на самоизоляцию", - отметил он.

Напомним, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 14 496.

Также напомним, в Минздраве сообщили об увеличении недельных показателей госпитализаций и новых случаев COVID-19.

Как ранее сообщал УНН, в Киевской области 47 школ перешли на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса.