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Нардепы приняли законопроект об урегулировании вопросов в сфере ЖКХ

Нардепы приняли законопроект об урегулировании вопросов в сфере ЖКХ

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2458 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Проект Закона разработан с целью усовершенствования норм и положений действующего законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также урегулирования вопросов переходного периода, возникающих в связи с введением в действие Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" с 1 мая 2019 года и необходимостью принятия совладельцами всех многоквартирных домов (независимо от выбранной ими формы управления многоквартирным домом) решений о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (кроме услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа)", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает изменениями в 6 законов урегулировать процессы предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг, их оплаты, формирования и установления цен и тарифов на коммунальные услуги.

Документ также определяет процедуру технического обслуживания внутридомовых систем и заключения договоров на оказание ЖКУ между совладельцами многоквартирных домов и поставщиками услуг.

Согласно заключению комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ко второму чтению, на своем заседании 27 ноября 2020 года комитет дополнительно рассмотрел сравнительную таблицу к законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (реестр № 2458), направленного 13 июля 2020 года на повторное второе чтение.

За время разработки проекта к повторному второму чтению поступила 41 поправка, 28 из которых учтены (в том числе редакционно и частично). Комитет по результатам рассмотрения сравнительной таблицы к повторному второму чтению 2 сентября с.г., внес представление с предложением Верховной Раде Украины принять законопроект №2458 в повторном втором чтении и в целом как закон.

Напомним, в июле Рада направила законопроект на повторное второе чтение.

Источник: УНН
Теги: ЖКХ, ВРУ
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