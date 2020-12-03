Должны констатировать, что устойчивого мира в Украине нет - Верещук

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Устойчивого мира в Украине нет, однако Президент Владимир Зеленский делает все, чтобы установить его и привлечь РФ к ответственности. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Устойчивого мира в Украине нет. Мы должны это констатировать, как бы трудно нам не было. Так, обстрелы продолжаются, но количество жертв, боевых и небоевых потерь уменьшилось ощутимо - в 10 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

То, что мы продолжаем обменивать наших пленных - это тоже неоспоримый факт. Президент делает все от него зависящее, а я сейчас говорю о Нормандской четверке в Париже в прошлом году, и сейчас мы пытаемся собрать хотя бы в Zoоm конференции, но все равно обсудить вопросы установления мира и привлечения России к ответственности - это бесспорно", - заявила она.

Напомним, Верещук выступила за расширение Нормандского формата.