Военнослужащие ССО получат государственную защиту

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4186 о внесении изменений в Закон Украины “О государственной защите работников суда и правоохранительных органов” по государственной защите военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во время выполнения ими задач по назначению. Соответствующее решение поддержали 303 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, отмечается, что внесение в Закон Украины “О государственной защите работников суда и правоохранительных органов” изменений по государственной защите военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и их близких родственников обеспечит своевременное противодействие, реагирование и защиту жизни, здоровья, жилья и имущества указанной категории лиц, уменьшит последствия влияния Российской Федерации, будет способствовать выполнению Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины задач по назначению.

По данным авторов проекта закона, в настоящее время существующая нормативно-правовая база, руководящие документы Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины не позволяют в полной мере осуществлять мероприятия по защите жизни, здоровья, жилья и имущества военнослужащих ССО и их близких родственников.

Как сообщал УНН, накануне Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект № 3486 относительно социальной защиты населения в период карантина через коронавирус.