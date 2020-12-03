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СБУ проводит обыски в Укроборонпроме

СБУ проводит обыски в Укроборонпроме

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорта". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Укроборонпром сообщает, что сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях концерна и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева. Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов. "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в пределах постановления суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что и "Укроборонпром", и "Укрспецэкспорт" работают в штатном режиме.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Также напомним, директора одного из предприятий Укроборонпрома заподозрили в злоупотреблении властью на более 860 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: СБУ, обыск, Укроборонпром
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