Руководителя САП теперь будут избирать на 5 лет решением Совета

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 4227 о назначении на административные должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, проект Закона восстанавливает положение, согласно которому заместитель Генпрокурора - руководитель САП назначается на должность сроком на 5 лет, а также положений о процедуре назначения прокуроров на административные должности в САП.

Проектом вносятся изменения в абзац четвертый пункта 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" № 113-IX.

Напомним, во время заседания комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре в ноябре было начато профессиональное обсуждение проекта Порядка работы Конкурсной комиссии и проведение конкурса на административные должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.