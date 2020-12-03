Нардепам разрешили брать помощников без высшего образования

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3644-д о внесении изменений в статью 34 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" относительно разрешения нардепам брать помощниками людей без высшего образования. Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предлагаются изменения в части второй статьи 34, согласно которым "помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, который свободно владеет государственным языком", а в части третьей настоящей статьи отметить, что "помощником-консультантом по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) может работать лицо, имеющее высшее образование степени младшего бакалавра или бакалавра".

Таким образом, отменяется норма о том, что все без исключения помощники-консультанты народного депутата должны иметь среднее специальное или высшее образование.

Также предлагаются изменения, которыми приводится исчерпывающий перечень направлений распределения средств общего фонда, установленного народному депутату Украины для оплаты труда помощников-консультантов, а именно для выплаты помощникам-консультантам: заработной платы, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, заработной платы за время отпуска, материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска, денежной компенсации за все неиспользованные помощником-консультантом дни ежегодного основного отпуска и дополнительного отпуска.

Кроме того, предусматривается возможность использования остатка средств общего фонда, установленного народному депутату Украины для оплаты труда помощников-консультантов, для уплаты определенных договорами или соглашениями работ, услуг, связанных с выполнением депутатских полномочий, только при условии осуществления помощникам-консультантам выплат каждой из материальной помощи, денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал нардепам по результатам рассмотрения этого законопроекта принять его за основу и в целом.

Народные депутаты также поддержали проект постановления № 3645 о внесении изменений в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины и постановления Верховной Рады Украины "О финансовом обеспечении деятельности народного депутата Украины".

Целью принятия проекта постановления является, в частности, совершенствование порядка использования общего фонда, что устанавливается на оплату труда помощников-консультантов народного депутата Украины, нормирование возможности выплаты помощникам-консультантам народного депутата Украины материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, материальной помощи на оздоровление при предоставления ежегодного основного отпуска, определение порядка предоставления ежегодных основных отпусков помощникам-консультантам народного депутата Украины и др.

Напомним, в июле Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 3644 о внесении изменений в ЗУ "О статусе народного депутата".