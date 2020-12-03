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ВСП рекомендовала назначить "судью Автомайдана" Кыцюка судьей Печерского суда

ВСП рекомендовала назначить "судью Автомайдана" Кыцюка судьей Печерского суда

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Высший совет правосудия рекомендовал назначить "судью Автомайдана" Виктора Кыцюка судьей Печерского районного суда города Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"3 декабря 2020 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины представление о назначении на должности в местных судов (9 судей, в частности - ред.): Кыцюка Виктора Петровича - на должность судьи Печерского районного суда города Киева", - говорится в сообщении.

В то же время, в Facebook адвокат потерпевших "автомайдановцев" Роман Маселко отметил, что "Высший совет правосудия единогласно решил назначить одиозного судью Майдана Виктора Кыцюка судьей Печерского суда пожизненно". Адвокат напомнил, что в 2017 году ВСП отказался его назначить.

Добавим, судья Шевченковского районного суда города Киева оправдала Виктора Кыцюка, которого обвиняли в незаконном привлечении к административной ответственности активистов Автомайдана.

Напомним, прокуратура города Киева готовит апелляцию на оправдательный приговор судье Печерского райсуда Виктора Кыцюка по делу о незаконном привлечении к административной ответственности активистов Автомайдана.

Как ранее сообщал УНН, в июне Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав участников "Автомайдана". Тогда прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор бывшей судьи Печерского райсуда Оксаны Царевич.

Также сообщалось, что в январе 2016 года прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении судей Печерского районного суда столицы Оксаны Царевич и Виктора Кыцюка, подозреваемых в вынесении заведомо неправосудных решений против активистов "Автомайдана". Они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц.

Так, 4 марта 2015 года Верховная Рада абсолютным большинством голосов сняла судейский иммунитет с Сергея Вовка, Оксаны Царевич, Виктора Кыцюка.

Источник: УНН
Теги: Автомайдан, судьи, Высший совет правосудия
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