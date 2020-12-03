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Верещук объяснила феномен рейтинга Зеленского

Верещук объяснила феномен рейтинга Зеленского

Ирина Верещук

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Ни один из предыдущих президентов Украины не имел 44% доверия на втором году президентства. Об этом заявила народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук в FB, комментируя последние рейтинги политиков, передает УНН.

"На днях видела результаты замеров уровня доверия к топ-политикам страны. Интересно, что Президент Зеленский имеет показатель в 44%, несмотря на второй год у власти и коронакризис. Ни один из предыдущих президентов не имел сочетания таких факторов, как конфликт с Россией, пандемия, экономический кризис и сильная оппозиция. И ни один из предыдущих президентов не имел 44% доверия на второй год президентства", - заявила она.

Политические конкуренты Зеленского имеют вдвое меньше поддержки, добавила она.

"Лидеры оппозиционных сил (с их деньгами, медиа и огромным опытом) Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Петр Порошенко имеют 26%, 24% и 23% соответственно. Почему так? Потому что он настоящий, не фальшивый. Да, не всем нравится Зеленский, не все согласны с его действиями. Но все знают (даже те, кто его не любит), что Президент не ворует и он человечный. Поэтому ему доверяют больше чем им", - подытожила Верещук.

Источник: УНН
Теги: Украина, рейтинги, Владимир Зеленский
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