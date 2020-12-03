ООС: боевики семь раз нарушили июльские договоренности

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили договоренности, достигнутые в ходе заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля этого года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 3 декабря, вооруженные формирования российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного, враг совершил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке противник четыре раза провел дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета российско-оккупационные войска нарушали провозглашенный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.

Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 6 гектаров территории и передано на уничтожение 105 взрывоопасных предметов.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 2 декабря боевики три раза нарушили режим прекращения огня.