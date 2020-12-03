Кулеба призвал Кремль начать переговоры о выводе российских войск из Донбасса и Крыма

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украина призывает Россию принять участие в обсуждении условий вывода своих войск из временно оккупированных Крыма и частей Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на 27-мом Министерском совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает корреспондент УНН.

"С сожалением констатирую, что это седьмое заседание совета министров ОБСЕ, на котором Украина и сообщество ОБСЕ сосредоточены на вызовах продолжающейся агрессии России против Украины для всего региона ОБСЕ", - заявил министр.

Он отметил необходимость оказания давления на Россию со стороны международного сообщества, чтобы заставить ее изменить свое поведение.

Кулеба также поблагодарил 43 государства-участника, которые присоединились к Украине в принятии решения министров о постоянном мониторинге ОБСЕ территорий, прилегающих к неконтролируемому участку украинско-российской границы.

"Установление такого мониторинга, четкое положение "минского протокола" с Россией, который также подписала Россия, могло бы стать еще одним практическим ответом ОБСЕ на продолжающийся конфликт. Блокирование этого решения одной страной, Российской Федерацией, еще раз продемонстрировало нежелание Москвы выполнять свои обязательства по "минским соглашениям", соблюдать принципы ОБСЕ и уважать границы в Европе", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он также подчеркнул важность вопроса продолжающейся оккупации Россией Крымского полуострова.

"В наших общих интересах восстановить безопасность и стабильность в более широком Азово-Черноморском регионе, резолюция Генеральной ассамблеи ООН по этому вопросу, которая будет принята на следующей неделе в Нью-Йорке, направлена на достижение этой цели, и я призываю государства-участники ОБСЕ поддержать ее", - отметил он.

"Позвольте мне сказать это громко и ясно: Украина остается приверженной мирному урегулированию российско-украинского конфликта. На протяжении 2020 года мы демонстрировали результаты на практике, в "нормандском формате" и в Трехсторонней контактной группе. Мы призываем Россию принять участие в обсуждении условий вывода своих войск из Крыма и частей Донбасса. Мы хотим положить конец этому конфликту как можно скорее", - заявил Кулеба.

"Позвольте мне сказать это громко и ясно: Украина остается сторонницей мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В течение 2020 года мы демонстрировали результаты на практике, в "нормандском формате" и в Трехсторонней контактной группе. Мы призываем Россию принять участие в обсуждении условий вывода своих войск из Крыма и частей Донбасса. Мы хотим положить конец этому конфликту как можно скорее", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНН, накануне министр заявил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании Совета Безопасности ООН.