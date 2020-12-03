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СБУ объяснила причину обысков в Укроборонпроме

СБУ объяснила причину обысков в Укроборонпроме

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Служба безопасности Украины объяснила, что проводила обыски в “Укрспецэкспорте” и ГК “Укроборонпром” из-за уголовного производства по признакам государственной измены со стороны должностных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины проводятся следственные действия в служебных помещениях ГК „Укрспецэкспорт“, ГК „Укроборонпром“ и одной из иностранных структур. Процессуальные меры осуществляются в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины с целью документирования фактов возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что было установлено, что противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК “Укрспецэкспорт”, а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов.

“По предварительным оценкам, нанесен ущерб государственным интересам составляет около 100 миллионов долларов США”, — указано в сообщении.

Напомним, УНН сообщал, что СБУ проводит обыски в Укроборонпроме.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Укроборонпром
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