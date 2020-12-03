Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины бойцу "Айдара"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату батальона "Айдар" Игорю Филипчуку, посмертно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента №536/2020.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена" Золотая Звезда" Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - говорится в указе.

Отметим, что Игорь Филипчук погиб 14 августа 2014 года под Хрящеватым Луганской области, в зоне проведения АТО.

Напомним, на днях Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное" посмертно.