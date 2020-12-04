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Состоялась первая встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши

Состоялась первая встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Варшаве состоялась первая официальная встреча представителей институтов национальной памяти Украины и Польши. Об этом сообщает Посольство Украины в Польше в Twitter, передает УНН.

“В Варшаве состоялась первая официальная встреча председателей институтов национальной памяти Украины и Польши Антона Дробовича и Ярослава Шарека, а также представителей обоих институтов. Стороны обсудили важные вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере общей исторической памяти”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время официального визита в Польшу встретился с украинской громадой и обсудил, в частности, сотрудничество в рамках упорядочения украинских кладбищ в Польше. Украинская громада со своей стороны отметила необходимость украинским государственным учреждениям продолжать диалог с представителями польского общества, отметила, что интерес к Украине в Польше, в частности в университетских средах, не уменьшается.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
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