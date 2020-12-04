Рада сегодня рассмотрит пакет законопроектов Зеленского по поддержке бизнеса

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 4 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - пакет законопроектов о поддержке бизнеса на карантине, инициированных Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

В частности, речь идет о проекте закона №4429 о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных из-за COVID-19.

Также планируется рассмотреть проект закона №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных из-за COVID-19.

Нардепы также рассмотрят проект закона №4431 о создании в составе государственного бюджета фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и ее последствиями на период действия карантина.

Также Рада сегодня намерена рассмотреть законопроект № 4314, который позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19.

Кроме того, сегодня парламентарии заслушают министра здравоохранения Максима Степанова во время часа вопросов к правительству.

В то же время, в повестке дня нет законопроектов относительно ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Напомним, в Верховную Раду в четверг был внесен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно лжи в декларациях, который предусматривает ограничение свободы в случае выявлении недостоверной информации в декларации.

Ранее парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом наработанный комитетом законопроект об ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.