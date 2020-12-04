Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 -0,1329  EUR: 34,40 0,0887 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Отчет Степанова, президентский пакет поддержки бизнеса и "ковидный" фонд: заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%
Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7365

Степанов сообщил, когда в Украине будет вакцина от COVID-19

Степанов сообщил, когда в Украине будет вакцина от COVID-19

Максим Степанов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине на конец первого - начало второго квартала 2021 года. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Украина получит вакцину, около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX. До 7 мая у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины: конец первого - начало второго квартала", - сказал Степанов.

Кроме того, по его словам, Минздрав находится на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, которые прошли третью стадию клинических испытаний, в частности Pfizer, по поставке вакцины в Украину.

"Тоже рассчитываем их получать начиная со второго квартала следующего года", - добавил он.

Напомним, по данным Минздрава, Украина первый транш вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получает в размере 1,2 млн доз: прежде всего - для людей из групп риска.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, вакцина, Коронавирус, ВРУ, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.