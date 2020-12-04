Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 -0,1329  EUR: 34,40 0,0887 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Отчет Степанова, президентский пакет поддержки бизнеса и "ковидный" фонд: заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%
Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8625

Шмыгаль о вероятном "локдауне": транспорт будет работать

Шмыгаль о вероятном "локдауне": транспорт будет работать

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В случае введения более жестких карантинных ограничений функционирование всех видов транспорта не будет приостанавливаться. Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

"Если говорить о введении более жестких мер, то, очевидно, если будет ухудшение ситуации, то мы можем поднять этот вопрос в начале января. Конкретика мероприятий будет озвучена в среду на правительственном заседании. О том, будет ли работать транспорт: да, транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется, даже при более жестком карантине. Исследования показывают, что транспорт не является основным источником распространения этой пандемии", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.

Напомним, шли разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Источник: УНН
Теги: транспорт, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.