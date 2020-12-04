Шмыгаль о вероятном "локдауне": транспорт будет работать

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В случае введения более жестких карантинных ограничений функционирование всех видов транспорта не будет приостанавливаться. Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

"Если говорить о введении более жестких мер, то, очевидно, если будет ухудшение ситуации, то мы можем поднять этот вопрос в начале января. Конкретика мероприятий будет озвучена в среду на правительственном заседании. О том, будет ли работать транспорт: да, транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется, даже при более жестком карантине. Исследования показывают, что транспорт не является основным источником распространения этой пандемии", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.



Напомним, шли разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.



