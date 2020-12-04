Степанов: в бюджет на вакцинацию населения от СOVID-19 должно быть заложено 15,1 млрд гривен

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Государственный бюджет Украины должно быть заложено более 15 млрд грн на вакцинацию населения от коронавируса, предусматривающий вакцинацию за госсредства лиц с "групп риска". Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Великобритания официально одобрила вакцину против COVID-19... Это означает, что наконец появится защита от болезни, которая в конце концов позволит восстановить жизнь и запустить экономику. Мы со своей стороны сотрудничаем со всеми мировыми инициативами по изготовлению вакцин против коронавируса, чтобы украинцы получили вакцину быстрее", - заявил Степанов.

Он напомнил, что Украина ожидает получить около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX.

"Все закупки будут рассчитываться через ГП "Медицинские закупки". Согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджет на вакцинацию населения от СOVID-19 - составляет 15,1 млрд грн. Эти расчеты прозрачны и понятны: мы имеем предварительную стоимость вакцины, количество людей, которых мы будем вакцинировать за средства государственного бюджета - это люди, которые находятся в группе риска и по профессиональному признаку - это медработники, работники образования, работники Нацполиции. Это также люди старше 60 лет и те, которые имеют сопутствующие заболевания", - пояснил министр.

Напомним, по данным Минздрава, вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине на конец первого - начало второго квартала 2021 года.