Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 -0,1329  EUR: 34,40 0,0887 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Отчет Степанова, президентский пакет поддержки бизнеса и "ковидный" фонд: заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%
Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3330

Степанов: в бюджет на вакцинацию населения от СOVID-19 должно быть заложено 15,1 млрд гривен

Степанов: в бюджет на вакцинацию населения от СOVID-19 должно быть заложено 15,1 млрд гривен

Максим Степанов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Государственный бюджет Украины должно быть заложено более 15 млрд грн на вакцинацию населения от коронавируса, предусматривающий вакцинацию за госсредства лиц с "групп риска". Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Великобритания официально одобрила вакцину против COVID-19... Это означает, что наконец появится защита от болезни, которая в конце концов позволит восстановить жизнь и запустить экономику. Мы со своей стороны сотрудничаем со всеми мировыми инициативами по изготовлению вакцин против коронавируса, чтобы украинцы получили вакцину быстрее", - заявил Степанов.

Он напомнил, что Украина ожидает получить около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX.

"Все закупки будут рассчитываться через ГП "Медицинские закупки". Согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджет на вакцинацию населения от СOVID-19 - составляет 15,1 млрд грн. Эти расчеты прозрачны и понятны: мы имеем предварительную стоимость вакцины, количество людей, которых мы будем вакцинировать за средства государственного бюджета - это люди, которые находятся в группе риска и по профессиональному признаку - это медработники, работники образования, работники Нацполиции. Это также люди старше 60 лет и те, которые имеют сопутствующие заболевания", - пояснил министр.

Напомним, по данным Минздрава, вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине на конец первого - начало второго квартала 2021 года.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, вакцина, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.