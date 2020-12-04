Минздрав планирует уже с 2021 года начать производство лекарств от опасных инфекционных болезней

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерство здравоохранения разработало проект распоряжения Кабинета министров об одобрении концепции государственной целевой программы на 2021-2026 годы о создании и развитии производства в Украине высококачественных лекарств от опасных инфекционных болезней. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"Министерством здравоохранения был разработан проект распоряжения Кабинета министров "Об одобрении концепции государственной целевой программы создания и развития внутреннего производства высококачественных лекарственных средств для профилактики и лечения особо опасных инфекционных болезней и других болезней" для обеспечения потребности Украины на 2021-2026 годы. Данный проект распоряжения Кабинета министров разработан с целью создания благоприятных условий для обеспечения благополучия Украины, противодействия инфекционным заболеванием, вспышек эпидемии, а также преодоления кризисного состояния заболеваемости таких инфекционных заболеваний, как грипп всех типов, корь, эпидемический паротит, ВИЧ/СПИД, туберкулез, дифтерия, вирусные гепатиты и другие", - сказал Игорь Иващенко.

Он отметил, что также проект распоряжения направлен на противодействие и обеспечение лекарственными средствами украинцев для противодействия COVID-19.

"На данный момент проект распоряжения прорабатывается центральными органами исполнительной власти", - добавил Иващенко.

Напомним, Министерство здравоохранения обсудило с представителями Европейского Союза взаимодействие в рамках программы "Восточного партнерства" на период с 2021 по 2026 годы для преодоления пандемии.