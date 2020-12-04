Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 -0,1329  EUR: 34,40 0,0887 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Отчет Степанова, президентский пакет поддержки бизнеса и "ковидный" фонд: заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%
Эксперт прогнозирует рост цен на хлеб к весне максимум до 10%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7500

Глава Минздрава: до конца года мы выйдем на 70 тыс. ПЦР-тестов ежедневно

Глава Минздрава: до конца года мы выйдем на 70 тыс. ПЦР-тестов ежедневно

КИЕВ. 4 декабря. УНН. До конца года в Украине планируют выйти на показатель проведения более 70 тысяч ПЦР-тестов ежедневно для диагностики больных COVID-19. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы вышли на запланированное увеличение количества ПЦР-тестов почти до 50 тысяч в сутки... Минздрав продолжает увеличивать количество тестирований. К концу года мы выйдем на показатель более 70 тысяч ПЦР-тестов каждый день", - сказал министр.

Также, по его словам, Минздрав ввел использование новых экспресс-тестов на антиген для выявления COVID-19.

Уже выделены средства и начались первые поставки. Это позволит делать еще 1 млн тестов в месяц.

Напомним, что украинские ученые разработали тест-системы DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса, которые позволяют проверять на COVID-19 до одного миллиона человек в день. По словам ученых-разработчиков "Диапроф-Мед", этот анализ доступен практически на любом уровне учреждений здравоохранения.

Также напомним, комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на закупку 6 млн экспресс-тестов.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, тестирование, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.