Рада поддержала выплату 8 тыс. грн компенсации за "локдаун" для предпринимателей

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом с учетом предложений комитета президентский законопроект №4429 о социальной поддержке в виде единовременной выплаты 8 тыс. грн для застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время карантина. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении указанный законопроект, поддержать с учетом предложений. Они касаются того, что мы изменили 2020 год на 2021-й... Кроме того, изменения касаются механизма выплаты, потому что он новый для Украины. Выплата будет происходить через "Дію", а поэтому технические изменения были предоставлены, чтобы обеспечить механизм выплаты скорой помощи гражданам", - отметила во время выступления глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Также нардепы проголосовали за немедленное подписание спикером парламента этого законопроекта. Такое решение поддержал 301 нардеп.

Законопроектом предлагается обеспечить за счет госбюджета:

▪️ выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае введения карантина;

▪️ выплаты единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

▪️ предполагается временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания, обеспечить возможность получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания.

Кроме того, предлагается следующее:

▪️ для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена в результате карантина - продлить на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер;

▪️ отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период;

▪️ не применять во время действия карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии;

▪️ включать в страховой стаж лица период, в течение которого застрахованное лицо получало помощь по частичной безработице, на период карантина.

Также с целью недопущения снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий ФЛП предоставить возможность осуществить доплаты до размера минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина.

Напомним, в конце ноября Президент Владимир Зеленский анонсировал 8 тыс. грн помощи ФЛП и работникам, потерявшим работу из-за карантина, введенный из-за коронавируса.