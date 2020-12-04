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В Раде начали рассмотрение законопроекта о наказании за ложь в декларациях

В Раде начали рассмотрение законопроекта о наказании за ложь в декларациях

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Народные депутаты Украины внесли в повестку дня сессии Рады законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает корреспондент УНН.

"По соглашению мы сегодня используем процедуру "ad hoc" относительно рассмотрения законопроекта №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Решение о включении указанного законопроекта в повестку дня сессии поддержали 298 нардепов.

Напомним, 3 декабря в Раду внесли "компромиссный" законопроект по ограничению свободы за ложь в декларациях.

Источник: УНН
Теги: ВР, декларация
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