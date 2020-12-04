В Минздраве рассказали, какие лаборанты получают выплаты за работу с COVID-19

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Все работники лабораторий Министерства здравоохранения получают 300% заработной платы за работу с COVID-19. Относительно лаборантов и микробиологов других медицинских учреждений, то вопрос выплат решается на местах. Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины заявил министр охраны здоровые Максим Степанов, сообщает корреспондент УНН.

"Все, без исключения, работники, работающие в лабораториях Министерства здравоохранения, а это в том числе - врачи-лаборанты, микробиологи, да, это правда (они получают доплаты - ред.). Все работающие в Министерстве здравоохранения, в наших лабораторных центрах получают соответствующие 300% "ковидных" средств. Вы (обращается к депутату, который задал вопрос - ред.), видимо, говорите о тех лаборантах, которые работают в лабораториях больниц - это разные вещи. То, что касается непосредственно больниц: на сегодняшний день, больница - это КМП (коммунальное медицинское предприятие - ред.). Она получает соответствующие средства. Мы дали всем возможности, в том числе (теперь - ред.) директор этого КМП, в прошлом - главный врач решает, кого включать в бригаду по оказанию медицинской помощи больным COVID-19, для того, чтобы повысить заработную плату", - отметил министр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине 300% заработной платы всем медиками, которые работают с больными COVID-19, выплачиваются ежемесячно в полном объеме.

Добавим, что в октябре профсоюз медицинских работников Киева просил установить доплаты к заработной плате медработникам команд оказания первичной медицинской помощи, сестрам-хозяйкам, операторам диспетчерских служб и дезинфекторам лечебных учреждений, а также лицам с немедицинским образованием, но работающим в медотрасли: лаборантам, биохимикам и вирусологам.