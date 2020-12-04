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Законопроект о лжи в декларациях будет подписан и передан Президенту на следующей неделе - Разумков

Законопроект о лжи в декларациях будет подписан и передан Президенту на следующей неделе - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации будет подписан и передан Президенту Украины Владимиру Зеленскому на следующей неделе. Об этом на брифинге сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что в начале следующей недели он (законопроект - ред.) будет подписан и передан Президенту. Я надеюсь, что вскоре он будет опубликован и вступит в силу", - заявил он.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 4 декабря, приняли в целом законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничения свободы до 2 лет за нарушение.

Источник: УНН
Теги: декларация, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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