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Глава ВР объяснил, почему не восстановили заключение за ложь в декларациях

Глава ВР объяснил, почему не восстановили заключение за ложь в декларациях

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Зарегистрированный рабочей группой законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации не содержит пунктов о лишении свободы, потому что это было предметом споров, а документ "нужно было принимать быстро". Об этом на брифинге сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Когда начала работать рабочая группа и нарабатывался этот законопроект, некоторые политические силы занимали более радикальную позицию, остальные - менее радикальную позицию, и мы видели, что мы увязаем в этом процессе", - сказал Разумков.

Он отметил, что лично поддерживал норму о заключении за ложь в декларации, а предложенный им законопроект восстанавливал 366 прим. 1 в полном объеме, в том числе с лишением свободы.

"Для нас было принципиально вернуть уголовную ответственность, и это также было предметом компромисса - мы это сделали. Второе - сделать жесткое давление на людей, которые хотят или будут манипулировать, чтобы не декларироваться. Уголовная ответственность и ограничения свободы также являются достаточно серьезным аргументом для того, чтобы этого не делать", - сказал он.

Разумков добавил также, что в Украине остается статья о незаконном обогащении.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 4 декабря, приняли в целом законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до 2 лет за нарушение.

Источник: УНН
Теги: декларация, Дмитрий Разумков
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